في 26 يناير .. 22 سائقا يتنافسون في سباق الدرعية فورمولا إي

يستعد 22 من نخبة سائقي فورمولا إي الذين يمثلون 11 فريقا عالميا، للمشاركة في الحدث المرتقب "سباق الدرعية إي بري للفورمولا إي 2024" الذي يقام من خلال الجولتين الثانية والثالثة ضمن رزنامة بطولة العالم إي بي بي فورمولا إي، التي تحتضنها الدرعية للعام السادس يومي 26 و27 يناير.

ويعود السباق من جديد ليعد الجماهير بمنافسات قوية تجمع بين السرعة والمهارة في سباقين ليليين في أرجاء المنطقة التاريخية المسجلة بموقع التراث العالمي لليونسكو، حيث ضمت قائمة الأسماء المشاركة مجموعة من أشهر السائقين يتقدمهم سائق فريق أندريتي جلوبال وحامل لقب البطولة العالمية في العام الماضي البريطاني "جايك دينيس" الذي احتل المركز الثاني في كلتا الجولتين من سباق الدرعية إي بري 2023، إضافة إلى ستة من حاملي ألقاب بطولة العالم السابقين.

ويعود الألماني باسكال ويرلين الذي فاز بسباقي الدرعية الموسم الماضي للمشاركة إلى جانب زميله في فريق تاغ هوير بورشه البرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا، بطل العالم 2019/2020 الذي فاز بأول سباق في الدرعية بنسخة 2018/2019.

ويعد "دا كوستا" أحد الأبطال العالميين السابقين الستة المشاركين في السباق إلى جانب السويسري "سيباستيان بويمي" والبرازيلي "لوكاس دي غراسي" والهولندي "نِك دي فريس" والبلجيكي "ستوفيل فان دورن" والفرنسي "جان إيريك فيرن" الذي حقق اللقب مرتين. إضافة إلى مشاركة النيوزيلندي "نك كاسيدي" وصيف بطولة العالم الموسم الماضي، جزءا من فريق جاغوار تي سي أس إلى جانب مواطنه "ميتش إيفانز" الحاصل على المركز الثالث في نسخة 2022/2023.

وينضم إلى السباق حاملو لقب سباق الفورمولا إي الدرعية البريطاني "سام بيرد" والسويسري "إدواردو مورتارا" إلى جانب الهندي "جيهان داروفالا" الذي ظهر لأول مرة مع فريق مازيراتي أم أس جي، والفائزون السابقون بسباقات فورمولا إي الألماني "ماكسيميليان غانثر"، والفرنسي "نورمان ناتو"، والبريطاني "أوليفر رولاند"، والهولندي "روبن فرينز". كما ضمت القائمة أيضا كل من: البريطاني "جيك هيوز"، والسويسري "نيكولاس مولار"، والفرنسي "ساشا فينستراز"، والبرازيلي "سيرجيو سيتي كامارا"، والبريطاني "دان تيكتوم".

وتبدأ أسعار التذاكر من 100 ريال من نوع جراند ستاند، فيما سيكون هناك تذاكرا لكبار الزوار، التي ستوفر فرصة حصرية للتواصل مع الفرقاء وسائقي الفورمولا إي.