"كافد" و"سكاي" يزيحان الستار عن مشروع نوعي في مجال المدن الذكية

أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي "كافد"، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي" شراكتهما لتنفيذ مشروع جديد في مجال المدن الذكية، الذي من شأنه الإسهام في إحداث تحول نوعي في الحياة الحضرية في "كافد" ليكون نموذجا لمشاريع المدن الذكية الأخرى في جميع أنحاء المملكة.

ووقع الاتفاقية كل من جاوتام ساشيتال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي "كافد"، وعبدالعزيز المعمر الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي".

ومن المقرر أن تتعاون كلتا الشركتان، المملوكتان بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لإطلاق حلول ذكية تسهم في تسهيل حركة المرور، وتطوير العمليات التشغيلية للتنقل، بهدف تحويل كافد إلى نموذج يحتذى به في مشاريع المدن الذكية الأخرى في المملكة.

وتتضمن هذه الحلول تنفيذ منصة إدارة حركة المرور الذكية (STM)، لتسهيل مراقبة التدفق المروري باتباع نهج يعتمد على البيانات، إذ توفر هذه المنصة وصولا سهلا إلى بيانات لحظية وتنبؤية حول حركة المرور، فضلا عن أنها ستكون بمنزلة قاعدة الأساس لنظام تحليل بيانات ذكي.

وفي الوقت نفسه، يشمل مشروع المدينة الذكية دمج منصة التنقل كخدمة (MaaS)، التي تستخدم أنماط تنقل المستخدمين للتنبؤ بخطط تطوير مستقبلية يمكن الاستفادة منها في تحسين تجربة المستخدم النهائي، وذلك من خلال التعاون مع أبرز مقدمي خدمات النقل العام والخاص، إضافة إلى التكامل السلس مع الحلول الرقمية الأخرى في "كافد" بما يعود بالنفع على كل من الزوار والمقيمين والمستأجرين على حد سواء.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "كافد": في خضم التوجه العالمي المتنامي نحو حلول التنقل الذكي، يأتي هذا المخطط لمشروع المدينة الذكية ليمثل حجر الأساس لتحقيق تطلعاتنا في بناء مدينة الـ10 دقائق، التي تتميز بسهولة التنقل والأمان والاستدامة على نحو غير مسبوق، وهو ما يفسر إقبال مئات الآلاف من سكان المناطق الحضرية على اختيار "كافد" وجهتهم المفضلة للعيش والعمل والترفيه. إضافة إلى ذلك، فإن هذا التعاون المهم مع شركة "سكاي" يتماشى مع تحقيق طموحات المملكة في بناء 200 مدينة ذكية، وإطلاق العنان للابتكار والفرص القيمة على المدى الطويل".



ويعد هذا المشروع جزءا من الاستراتيجية الشاملة للمدينة الذكية لكافد، التي تسعى إلى دمج البنى التحتية الرئيسة وإدارتها بذكاء، فضلا عن تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكلفة.

وتهدف الاستراتيجية كذلك إلى الارتقاء بتجربة العملاء إلى مستويات عالمية، من خلال توفير وصول رقمي سهل إلى مجموعة متزايدة من خدمات "كافد"، يشمل ذلك تقديم منتجات مخصصة من خلال جمع البيانات وتحليلها للإسهام في مزيد من التحسينات التشغيلية.

يذكر أن "كافد" يحتل موقعا مميزا في قلب مدينة الرياض كونه مركز الأعمال الرئيس في المدينة الذي يقدم مزيجا مثاليا لمرافق الأعمال والترفيه وأسلوب الحياة العصرية، ويتميز ببنية تحتية حائزة على عديد من الجوائز، ومجتمعات نابضة بالحياة، وحلول ذكية مستدامة.

وبفضل ما يضمه المركز من مكاتب حديثة، ومرافق عالمية المستوى، ومساكن فاخرة تمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، يقود كافد التحول الاقتصادي في المملكة بينما يعيد تعريف الحياة الحضرية التي نعرفها.

وتلتزم الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي" بممارسة دورها النشط في تشكيل العصر القادم لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية الأكثر إلحاحا في عصرنا الحالي سعيا إلى مستقبل أكثر استدامة.

وتعمل الشركة على الاستفادة من القدرات الداخلية والاستثمارات المتنوعة، لتعظيم دورها بوصفها محفزا لمنظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة، وتسعى إلى رفع المكانة التنافسية للمملكة بوصفها مركزا عالميا للتقنيات المتقدمة.