قيمة العلامة التجارية لـ "أبل" ترتفع 74 % في عام .. أرامكو الأولى شرق أوسطيا

حققت شركة أبل نموا استثنائيا في قيمة علامتها التجارية هذا العام، حيث ارتفعت 74 في المائة لتصل إلى 517 مليار دولار في 2024 بعدما كانت 297 مليار دولار في 2023، لتستعيد لقبها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم بفارق كبير عن المركز الثاني الذي كان من نصيب مايكروسوفت التي بلغت 340 مليار دولار.

واستطاعت أبل من رفع قيمة علامتها التجارية، بالرغم من استقرار مبيعات آيفون إلى حد كبير، كما عملت على استراتيجية في إيجاد أسواق جديدة، وتوسع في خدماتها وتشجيع الترقية إلى أجهزة آيفون ذات قيمة أعلى، بجانب أنها حافظت على مكانتها باعتبارها اللاعب المهيمن في سوق الهواتف الذكية المتميزة، بحصة تبلغ 71 في المائة، وذلك بحسب تقرير شركة براند فينانس.

أما بالنسبة لأكبر العلامات التجارية في الشرق الأوسط فقد تصدرت شركة أرامكو السعودية الترتيب بفارق كبير لتبلغ قيمتها 41.6 مليار دولار. وجاء في المركز الثاني أدنوك، التي زادت قيمة علامتها التجارية 7 في المائة لتصل إلى 15.2 مليار دولار.