المركزي الأوروبي: من المحتمل أن يخفض البنك أسعار الفائدة في الصيف

صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بأنه من المحتمل أن يكون هناك إجماع بين المسؤولين في البنك، على أن خفض أسعار الفائدة سيكون في الصيف، بحسب ما أوردته و كالة "بلومبيرج" للأنباء، اليوم الأربعاء.

وقالت لاجارد في مقابلة أجرتها في دافوس مع تلفزيون "بلومبيرج"، إن صناع السياسات يمضون "على الطريق الصحيح" في معركتهم من أجل كبح جماح أسعار المستهلك، موضحة أن دورهم هو تحديد ما يرجح أن يحدث.

وأضافت: "أود أن أقول إن هذا محتمل أيضا.. ولكنني يجب أن أكون متحفظة، لأننا نقول أيضا إننا نعتمد على البيانات، وأنه لا يزال هناك مستوى من عدم اليقين، وبعض المؤشرات التي لا ترتكز على المستوى الذي نود أن نراها فيه".

وكانت لاجارد قد قالت الأسبوع الماضي إن البنك سيبدأ خفض أسعار الفائدة عندما يقتنع بأن التضخم في طريقه للعودة إلى النسبة المستهدفة، التي تبلغ 2 في المائة.

وقالت لاجارد في تصريحات لشبكة تليفزيون "فرانس 2": "لا يمكنني تحديد تاريخ لخفض الفائدة، ولكن يمكنني أن اقول إنه إذا ما فزنا في هذه المعركة، فسنصل إلى نسبة 2 في المائة بحلول 2025 بحسب تقديراتنا".