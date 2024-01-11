توقف تام لخدمات السكك الحديدية الألمانية

أدى إضراب سائقي القطارات في ألمانيا إلى شبه التوقف التام لخدمات السكك الحديدية الخاصة بالركاب عبر البلاد.

وأعلنت شركة دويتشه بان الشركة القائمة على تشغيل القطارات الألمانية، أن عديدا من الموظفين بدأوا إضرابهم الساعة الثانية صباحا "0100 بتوقيت جرينتش". وفي قطاع الشحن، بدأ الإضراب السادسة مساء الثلاثاء. وسيستمر الإضراب حتى السادسة مساء الجمعة. وقالت "دويتشه بان"، "إنه ستكون هناك قيود واسعة على الخدمات في الأقاليم، رغم أن مداها سيختلف من منطقة إلى أخرى". وأخفقت الشركة في السابق في محاولة أخيرة للحيلولة دون تنظيم الإضراب أمام إحدى محاكم العمل.

ويتزامن الإضراب مع مظاهرات المزارعين على مستوى البلاد، التي قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في حركة النقل، بحسب "الألمانية".

وجرى الإعلان عن مسيرات ومظاهرات وإعاقة المرور عند الطرق المتفرعة من الطرق السريعة، ما يعني أن ركاب الضواحي يمكن أن يواجهوا يوما مرهقا في بعض الأماكن. والإضراب في السكك الحديدية هو الثالث والأطول حتى اليوم في النزاع الجاري بشأن الأجور بين نقابة سائقي القطارات الألمانية "جي دي إل" و"دويتشه بان". كما طال إضراب نقابة "جي دي إل" شركة السكك الحديدية ترانسديف.

ودعت "دويتشه بان" نقابة سائقي القطارات إلى العودة إلى طاولة التفاوض.

كما دعا فولكر فيسينج وزير النقل الجانبين إلى التفاوض. وقال فيسينج لصحيفة "بيلد" الألمانية في تصريحات نشرت صباح أمس، "يجب التوصل إلى سبيل يوافق عليها الطرفان. وهذا يعني التحدث معا".

وعلى الجانب الآخر، أصر كلاوس فيلسكي رئيس نقابة سائقي القطارات على أن المسألة تتوقف على شركة السكة الحديدية لتقديم عرض أفضل. وقال "مسألة تقصير مدة الإضراب ليست محل نقاش".

إلى ذلك، تنامت الثقة بقطاع الصناعات الكهربائية والرقمية الألمانية أخيرا على الرغم من تراجع الطلبيات من جديد في نوفمبر الماضي. وأعلن اتحاد شركات الصناعات الكهربائية والرقمية الألمانية "زد في إي آي" في فرانكفورت أمس أن شركات القطاع بشكل عام أبدت في ديسمبر لأول مرة منذ ثمانية أشهر، نظرة أكثر إيجابية تجاه الوضع الحالي وتوقعاتها للأشهر الستة المقبلة.

وحسب بيانات الاتحاد، سجلت طلبيات القطاع الجديدة تراجعا بنسبة 3.9 في المائة في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

في سياق متصل، تواصل التراجع في قطاع الهندسة الميكانيكية الألماني حتى نهاية العام 2023.

وأعلن اتحاد شركات صناعة الهندسة الميكانيكية "الماكينات" الألمانية "في دي إم إيه" في فرانكفورت أمس أن الطلبيات انخفضت في نوفمبر بنسبة 13 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 وذلك بعد تعديلها وفقا لارتفاعات الأسعار "أي انخفاض حقيقي".