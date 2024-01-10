"الصحة العالمية" تلغي سادس مهمة مساعدات لغزة بسبب مخاوف أمنية

ألغت منظمة الصحة العالمية مهمة مساعدات طبية أخرى مقررة اليوم بسبب مخاوف أمنية.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة إن المهمة الملغاة هي سادس مهمة لشمال غزة تلغيها المنظمة نظرا لعدم الموافقة على طلبات زيارة فضلا عن عدم تقديم تطمينات أمنية منذ آخر زيارة في 26 ديسمبر.

وبحسب "رويترز" قال جيبريسوس في مؤتمر صحافي افتراضي من جنيف "القصف المكثف والقيود على الحركة ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات يجعل من المستحيل على منظمة الصحة العالمية وشركائنا الوصول إلى المحتاجين...ندعو إسرائيل إلى الموافقة على طلبات منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدات الإنسانية".