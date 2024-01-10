الرميان: هناك نقص في الثروة البشرية المتخصصة في علوم التعدين

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أن هناك نقصا في الثروة البشرية المتخصصة في علوم التعدين.

وقال ياسر الرميان خلال مشاركته في "مؤتمر التعدين الدولي" في الرياض اليوم: نستكشف مع شركائنا الدوليين فرص التعدين في كل العالم، والصندوق استثمر 30 مليار دولار في القطاع.

وبين أن المركبات الكهربائية تتطلب معادن أكثر من السيارات التقليدية، مضيفا أن شركة معادن توسعت من اكتشاف الذهب، إلى معادن أخرى مثل الزنك والليثيوم.

وأشار إلى أن الطلب سيزداد على المعادن للحصول على صفر انبعاثات كربونية، مبينا أن الطلب العالمي على المعادن سيرتفع ست مرات بحلول 2040.