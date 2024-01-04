الأسهم الأمريكية تتراجع رغم قوة بيانات التوظيف

استهل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على انخفاض اليوم بعد أن أشار تقرير وظائف القطاع الخاص الذي جاء أقوى من المتوقع إلى قوة سوق العمل، ما هدأ من التوقعات بشأن مدى قرب تخفيضات أسعار الفائدة.

وبحسب "رويترز" انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 5.27 نقطة بما يعادل 0.11 في المائة إلى 4698.72 نقطة، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 47.98 نقطة أو 0.31 في المائة إلى 14545.23 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 51.2 نقطة أو 0.18 في المائة إلى 37498.28 نقطة.