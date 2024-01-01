مهرجان "حمضيات حائل" يختتم فعالياته وسط حضور كثيف

اختتم مهرجان "حمضيات حائل "، الذي تنظمه الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالمنطقة، فعاليات نسخته الثالثة التي استمرت 6 أيام بممشى الفجر بحائل، وسط حضور كثيف من الزائرين.

وأوضح خالد الباتع رئيس تعاونية حائل الزراعية التسويقية المشرف العام على المهرجان، أن المهرجان شارك فيه أكثر من 65 مزرعة ومشاركا، واشتمل على العديد من الفعاليات، لعرض أبرز منتجات أشجار الحمضيات وتسويقها بأنواعها من مزارع منطقة حائل كافة، إضافة إلى مشاركة بعض المطاعم والمقاهي.

وبين الباتع أن الهدف من إطلاق المهرجان هو تقديم الفائدة للمزارعين في تسويق منتجاتهم وخلق بيئة جديدة ومستدامة للمستثمرين والمهتمين من خلال هذا التجمع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.