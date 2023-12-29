ركائز حوكمة الذكاء الاصطناعي «5»

نظرا للطبيعة الحصرية لتطور الذكاء الاصطناعي "في الوقت الراهن على الأقل"، وتعقد هذه التكنولوجيا، فإن السبيل الوحيدة أمام الجهات التنظيمية لممارسة الرقابة المناسبة على الذكاء الاصطناعي هي التعاون مع الشركات الخاصة العاملة في مجال التكنولوجيا.

من أجل أن توضح الحكومات طبيعة الذكاء الاصطناعي التي ليس لها حدود، ينبغي لها أن تجعل الشركات أطرافا في الاتفاقات الدولية ذات الصلة. وربما يتجه إدراج الشركات الخاصة في دبلوماسية رفيعة المستوى نحو عمل غير مسبوق، بيد أن استبعاد الشركات التي لها سيطرة كبيرة للغاية سيحكم بالفشل على أي هيكل حوكمة يستبعدها حتى قبل أن يبدأ.

محكمة، من أجل نجاح حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن تكون محكمة، فنظرا لقدرة الذكاء الاصطناعي على الانتشار بسهولة، فإن حالة خروج واحدة عن النظام يمكن أن تسمح بانفلات نموذج خطير. لذلك، ينبغي لأي آليات امتثال أن تكون محكمة، مع جعل الدخول إليها سهلا للإجبار على المشاركة، في حين يكون الخروج منها مكلفا لردع عدم الامتثال.

موجهة، نظرا لطبيعة الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العامة، وأوجه التعقيد في حوكمته، فإن نظاما واحدا للحوكمة لا يكفي لمواجهة المصادر المختلفة لأخطار الذكاء الاصطناعي. ومن الناحية العملية، فإن تحديد الأدوات المناسبة لاستهداف أي من الأخطار سيتطلب وضع تصنيف تاكسونومي مباشر عملي للأخطار المنفصلة المتوقعة التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي. ومن ثم، يجب أن تكون حوكمة الذكاء الاصطناعي موجهة، وقائمة على الأخطار، وتناسب كل نمط وليست أسلوبا واحدا يناسب الجميع.

ستكون مسألة حوكمة الذكاء الاصطناعي من بين أصعب التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في العقود المقبلة، حيث إن ضرورة تنظيم الذكاء الاصطناعي على نحو صحيح لا تقل أهمية عن ضرورة تنظيمه. وعادة ما تميل النقاشات الحالية بشأن السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي نحو نقاش لا أساس له من الصحة بين التقدم والإخفاق "أو المزايا الجغرافية ـ السياسية والاقتصادية مقابل التخفيف من حدة الأخطار". وبدلا من التفكير بشكل ابتكاري، عادة ما تماثل الحلول أنماط التعامل مع المشكلات السابقة. وهذا أمر لن يكتب له النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي.

بالتالي، ستكون عملية صنع القرار الجيدة بالغة الأهمية، إلا أن الوصول إلى هذه المرحلة يرتكز على مؤسسات جيدة. ولبناء هذه المؤسسات، سيتعين على المجتمع الدولي الاتفاق على إطار مفاهيمي لكيفية التفكير بشأن الذكاء الاصطناعي. ونحن نقدم هذه المبادئ نقطة انطلاق.