نوفاك: نصف صادرات روسيا من النفط في 2023 ذهبت إلى الصين

نقلت وكالات أنباء روسية رسمية عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء قوله في تصريحات نشرت اليوم، إن نصف صادرات روسيا من النفط والبترول في عام 2023 ذهبت إلى الصين بينما ارتفعت حصة الهند في عامين إلى 40 في المائة.

وقال نوفاك، المسؤول عن قطاع الطاقة في روسيا، إن "الشركاء الرئيسين في الوضع الحالي هم الصين، التي ارتفعت حصتها نحو 45 إلى 50 في المائة، وبالطبع الهند".

وأضاف "في السابق، لم تكن هناك إمدادات للهند، وفي غضون عامين، وصل إجمالي حصة الإمدادات إلى الهند إلى 40 في المائة".

وتابع نوفاك قائلا إن حصة أوروبا في صادرات الخام الروسي تراجعت إلى نحو أربعة إلى خمسة في المائة من نحو 40 إلى 45 في المائة.