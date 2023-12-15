نجاح واسع لبطولة السعودية المفتوحة للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة



دعمت بطولة السعودية المفتوحة للجولف، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، الشباب السعودي وساعدت بنجاحه بشكل واسع على المستوى المحلي والإقليمي.

وأسهمت مشاركة نجوم الجولف العالميين في البطولة التي تقام في نادي الرياض للجولف بين 14 و 17 ديسمبر، في إعطاء أهمية كبيرة للحدث الذي يعد الجولة الآسيوية الأخيرة في أجندة العام الحالي 2023، ومن أبرزهم، السويدي نجم ليف جولف هنيريك ستينسون، والأمريكي كيفن نا.

وسيشهد الحدث حضوراً سعودياً قوياً في المنافسات مع أول لاعب جولف محترف عثمان الملا، إضافة إلى اللاعبين سعود الشريف، وفيصل سلهب، اللذين بدأت رحلتهما الاحترافية في بداية عام 2023 بعد مسيرات ناجحة للهواة، وتنافسا في بطولة السعودية الدولية المقدمة صندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق من هذا العام.

وسينضم إلى المجموعة، الهواة السعوديون خالد وليد عطية وعلي السخا، بالإضافة إلى 11 لاعب جولف من منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تمت دعوتهم من قبل الجولف السعودي للمنافسة إلى جانب نجوم الجولة الآسيوية.