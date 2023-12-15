غش وتدليس .. إدانة 8 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية وإلزامهم بدفع 302 مليون ريال

أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ثمانية مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، وغرمتهم 9.6 مليون ريال، وألزمتهم دفع 292.8 مليون ريال، نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية.

ذلك إلى جانب ثلاث محافظ أخرى عائدة إلى أبناء أحد المدانين القصر، إثر قيامهم بالتلاعب والتضليل أثناء تداولهم على أسهم شركتين مدرجتين في السوق المالية، وتحويل ملكية الأسهم فيما بينهم لزيادة نسبة تملكهم فيهما بشكل غير معلن للعموم، والتأثير في سعر الأسهم والتخارج في وقت متزامن.

ووفقا لهيئة السوق المالية، فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة كل من: عبدالعزيز بن عبدالله بن عيسى البنيان وأربعة من أبنائه الذكور هم فيصل وسلطان وعبدالله وفهد، واثنتين من بناته هما ريم ونوف، إلى جانب هند بنت محمد بن عبدالرحمن بن عساكر بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة (2) من لائحة سلوكيات السوق، بعد أن ثبت وجود تزامن في تداولاتهم على أسهم شركتين مدرجتين في السوق المالية السعودية هما: شركة الكثيري القابضة "الكثيري"، ومجموعة أنعام الدولية القابضة "أنعام القابضة"، وتزامن زيادة نسبة ملكيتهم فيهما، وتزامن تخارجهم من أسهم الشركتين، خلال فترات متفاوتة تركزت عام 2020، في الوقت الذي أقرت فيه اللجنة إيقاع الحجز التحفظي على جميع ممتلكات المدانين المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الحسابات المصرفية والاستثمارية إلى حين تحصيل المبالغ المحكوم بها.

وبدأت المخالفات المرصودة حينما اشترى سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان 225 ألف سهم في شركة الكثيري من أحد كبار مسؤوليها في صفقة خاصة تمت في 7 يونيو 2020، بعد 19 يوما من إعلان الشركة تقديمها ملف طلب زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية، وفي اليوم الـ11 من الشهر نفسه قام فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان بتحويل 225 ألف سهم في الشركة نفسها إلى محفظة ابنته القاصر، قبل أن يقوم بشراء كمية مماثلة في 23 أغسطس 2020 من أحد كبار المسؤولين في الشركة في صفقة خاصة.

وبعد ذلك بيوم وحتى 5 من أكتوبر من العام نفسه قام المدانون بعمليات شراء وبعض عمليات المضاربة في سعر السهم التي نتجت عنها زيادة نسبة ملكيتهم مجتمعين إلى 24 في المائة، دون أن يقوموا بالإفصاح لشركة السوق المالية السعودية "تداول" عن امتلاكهم تلك النسبة في ظل صلة القرابة التي تجمعهم، التي صاحبها ارتفاع في سعر السهم بأكثر من 54 ريالا.

وفي نهاية يوم 5 أكتوبر قام فهد بن عبدالعزيز البنيان ومن خلال محافظ أبنائه القصر بإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع، وهو اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للتصويت على زيادة رأس المال، الذي سيتم فيه تحديد سعر طرح حقوق الأولوية بناء على سعر إغلاق هذا اليوم، وفي اليوم التالي أعلنت نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة.

وخلال الفترة من 8 أكتوبر حتى 15 نوفمبر من عام 2020، قام المدانون ببيع جزء من الحقوق المودعة لهم والاكتتاب بجزء منها، قبل أن يقوموا ببيع الأسهم والتخارج من السهم في يوم الـ16 من الشهر نفسه.

كما كشفت التحقيقات التي أجريت وجود تحويلات للأسهم بين محافظ الإخوة الذكور عن طريق إدخال أوامر بيع وأوامر شراء لنفس الكمية والحجم والتوقيت والسعر، وقيام فهد بن عبدالعزيز البنيان بتحويل مبلغ نحو 4.7 مليون ريال لعبدالله من أجل توفير سيولة شراء الأسهم المتداولة في الشركة نفسها، وشرائه 100 ألف سهم في الشركة نفسها كان يملكها فهد، بعد أن أبدى الأخير رغبته في بيعها، وهو ما دفعه إلى توفير السيولة له ليقوم بشرائها.

وأوضحت الهيئة لكل المتعاملين في السوق أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.