سويسرا تتوقع نموا اقتصاديا 1.1 % خلال 2024

قالت الحكومة السويسرية اليوم إن الاقتصاد السويسري سينمو "أقل بكثير من المتوسط" خلال 2024، مشيرة إلى مخاطر اقتصادية محتملة مثل التباطؤ في ألمانيا والصين وارتفاع أسعار الفائدة مما يضعف الطلب على المنتجات السويسرية.

وبحسب "رويترز" قالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إن اقتصاد الدولة الغنية سينمو بنسبة 1.1 في المائة العام المقبل، وهو انخفاض عن توقعات سبتمبر للنمو عند 1.2 في المائة، وبلغ متوسط النمو الاقتصادي السويسري 1.8 في المائة خلال الأعوام الأخيرة.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: "تتوقع مجموعة الخبراء أن يكون النمو الاقتصادي في سويسرا أقل بكثير من المتوسط خلال 2024".