"باربي" والحرب في غزة أكثر عمليات البحث على الإنترنت في 2023

أصدرت شركة جوجل اليوم تقريرها "البحث هذا العام"، وهو تقرير موجز لأهم الاستفسارات العالمية لعام 2023، بدءا من لحظات الثقافة الشعبية التي لا تنسى (مرحبا، باربنهايمر)، إلى فقدان الشخصيات المحبوبة والأخبار المأساوية التي تحمل تداعيات عالمية.

تصدرت الحرب على غزة اتجاهات الأخبار في عام 2023، وفقا لبيانات جوجل العالمية، تليها الاستفسارات المتعلقة بالغواصة المتجهة إلى تيتانيك التي انفجرت في يونيو، إضافة إلى الزلازل المدمرة في فبراير في تركيا وسوريا. كان Damar Hamlin هو الشخص الأكثر رواجا على محرك البحث جوجل هذا العام. مع بافالو بيلز من اتحاد كرة القدم الأمريكي، وتعرض هاملين لسكتة قلبية قريبة من الموت في الملعب خلال إحدى المباريات في يناير، لكنه أكمل منذ ذلك الحين عودة احتفالية. وتبعه الممثل جيريمي رينر، الذي نجا من حادث خطير لتساقط الثلوج في بداية 2023. وفي الوقت نفسه، قاد الراحل ماثيو بيري وتينا تورنر اتجاهات البحث بين الأفراد البارزين الذين وافتهم المنية.

وفي عالم الترفيه، هيمن فيلم "باربي" على اتجاهات الأفلام في بحث جوجل هذا العام، يليه مساعد الطيار باربنهايمر "أوبنهايمر"، ثم فيلم الإثارة الهندي "جوان". وفي التلفزيون، كانت "The Last of Us" و"Wednesday" و"Ginny and Georgia" هي البرامج الثلاثة الأكثر رواجا في 2023.

كانت أغنية Yoasobi (Idol)" هي الأغنية الأكثر شيوعا على محرك البحث جوجل أغنية "Try That In A Small Town" لجيسون ألدين - والتي ارتفعت في المخططات بعد الجدل هذا الصيف، وهذا مجرد غيض من فيض لاتجاهات البحث العالمية لـ جوجل لعام 2023. حيث كانت وصفة البيبيمباب هي الوصفة الأكثر رواجا. وتصدر نادي إنتر ميامي، الموطن الجديد لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اتجاهات الفرق الرياضية في جوجل. وفي الولايات المتحدة على وجه التحديد، قضى العديد من المستهلكين عام 2023 يتساءلون عن سبب ارتفاع أسعار البيض وتذاكر تايلور سويفت وزجاجات السريراتشا - في حين كانت كلمة "rizz" (التي سميت أخيرا كلمة العام في أكسفورد) هي المرشح الأوفر حظا للاستفسارات عن تعريفات العامية الشائعة وفقا لـ"أ.ب".

كما يمكنك العثور على المزيد من البيانات، بما في ذلك القوائم والاتجاهات الخاصة بكل بلد من السنوات الماضية، في أرشيف "البحث هذا العام" من جوجل . وتقول الشركة إنها جمعت نتائج البحث لعام 2023 في الفترة من مطلع يناير حتى 27 نوفمبر من هذا العام.

جوجل ليست الوحيدة التي تنشر البيانات السنوية مع اقتراب 2023 من نهايته – ومن عمليات البحث في القاموس إلى تدفقات الموسيقى، من المحتمل أنك قد شاهدت قوائم أخرى تلخص النشاط عبر الإنترنت هذا العام في الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، أصدرت ويكيبيديا قائمة نهاية العام للمدخلات الأكثر مشاهدة - مع مقالتها حول ChatGPT التي تتصدر المجموعة.

وللاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمحرك البحث، أصدرت جوجل أيضا أفضل بيانات البحث "على الإطلاق" عبر فئات محددة مختلفة. منذ 2004 (عندما أصبحت بيانات اتجاهات الشركة متاحة عالميا لأول مرة)، كانت بيونسيه هي الفائزة بجائزة جرامي الأكثر بحثا في جوجل على الإطلاق. في حين أن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الرياضي الأكثر بحثا، والفيلم أو طاقم العمل التلفزيوني الأكثر بحثا هو "هاري بوتر".