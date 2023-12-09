متحف اللوفر في باريس يرفع أسعار التذاكر 29%

قرر متحف اللوفر في باريس رفع رسوم الدخول الأساسية العام المقبل 29 في المائة، ما يزيد من مخاوف زيادة التكاليف التي سيواجهها من سيزورون العاصمة الفرنسية لحضور دورة الألعاب الأولمبية.

وقال متحف اللوفر، الذي يضم لوحة الموناليزا ويسجل أكبر عدد من الزيارات في العالم، في بيان إن رسوم الدخول ستزيد في يناير إلى 22 يورو (23.70 دولار) من 17 يورو. وهو أول رفع للرسوم منذ 2017.

وأوضح أن زيادة الرسوم ستساعده على التعامل مع تكاليف الطاقة المرتفعة وتمويل الدخول المجاني لفئات معينة مثل من تقل أعمارهم عن 18 عاما والمعلمين والصحفيين بحسب "رويترز".

ولم يشر المتحف إلى الأولمبياد. ومع ذلك، من المنتظر أن تتزامن زيادة رسوم دخول متحف اللوفر مع زيادات أخرى في التكاليف في باريس مع استعداد المدينة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية.

وسترتفع أسعار تذاكر مترو باريس إلى المثلين تقريبا خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تبدأ في 26 يوليو المقبل.

كما يواجه الزائرون المتجهون إلى باريس الصيف المقبل مشكلات كبيرة في الإقامة وسط ارتفاع أسعار الفنادق وحملة إجراءات صارمة تتعلق بإيجارات الشقق السياحية.

وأظهر تقرير لمكتب السياحة في باريس أن أسعار الإقامة في الفنادق سترتفع بأكثر من 300 في المائة في الفترة بين موسمي الصيف في 2023 و2024.

