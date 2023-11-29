مزاد الإغلاق يدفع الأسهم السعودية للمنطقة الخضراء .. تداولات في نطاق ضيق ترقبا لمعطيات محفزة

حققت الأسهم السعودية ارتفاعا بنحو 20 نقطة ما يعادل 0.18 في المائة لتغلق عند 11100 نقطة، جاءت المكاسب في جلسة مزاد الإغلاق، الذي يبدو أنه جاء بحالة تفاؤل لدى متعاملين بفوز السعودية باستضافة "إكسبو 2030"، وتوقعات بانعكاسه بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي. ولزمت السوق خلال الجلسات السابقة الحياد في الاتجاه والتذبذب في نطاق ضيق، ترقبا لأي معطيات تحفز قرارات المتعاملين نحو اتجاه محدد.

من ناحية فنية، ستواجه السوق دعما عند مستويات 11090 نقطة، بينما المقاومة عند 11350 ـ 11390 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11087 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 11112 كاسبا 0.29 في المائة، بينما الأدنى عند 11063 نقطة فاقدا 0.15 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق عند 11100 نقطة رابحا 20 نقطة بنحو 0.18 في المائة.

وتراجعت السيولة 4 في المائة بنحو 195 مليونا لتصل إلى 4.8 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 8 في المائة بواقع 19 مليونا لتصل إلى 207 ملايين سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 6.7 ألف بمقدار 2 في المائة لتصل 422 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنحو 2.3 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بـ0.78 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" 0.72 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بواقع 0.9 في المائة، ثم "إدارة وتطوير العقارات" بمقدار 0.66 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" 0.57 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع الطاقة بنحو 14 في المائة بقيمة 676 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 12 في المائة، ما يمثل 578 مليار ريال، وحل ثالثا "البنوك" 10 في المائة بنحو 517 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "وفرة" بنحو 5.36 في المائة ليبلغ 41.30 ريال، يليه "سليمان الحبيب" بـ3.73 في المائة ليصل إلى 278 ريالا، وحل ثالثا سهم "أسمنت اليمامة" 3.53 في المائة، حيث أغلق عند 32.30 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الآمار" بواقع 3.90 في المائة ليغلق عند 113.20 ريال، يليه سلامة بـ3.46 في المائة إلى 20.08 ريال، وحل ثالثا سهم "تكافل الراجحي" بمقدار 3.15 في المائة ليقفل عند 160 ريالا.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 414 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 218 مليون ريال، وحل ثالثا "أديس" بـ138 مليون ريال.





وحدة التقارير الاقتصادية