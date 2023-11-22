التضخم في المغرب يسجل 4.3 % خلال أكتوبر

انخفض معدل التضخم في المغرب إلى 4.3 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وذلك من 4.9 في المائة في سبتمبر وخمسة في المائة في أغسطس.

وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 8.8 في المائة على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3 في المائة.

لكن على أساس شهري، نزل المؤشر 0.1 في المائة.

وكانت الحكومة المغربية قد توقعت أن يتراجع التضخم في المغرب ليقترب من مستوى اثنين في المائة في 2024.