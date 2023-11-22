الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاعي العقارات والإعلام

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في شهرين اليوم بقيادة أسهم شركات الإعلام والعقارات، وقفز سهم سيج للبرمجيات لمستوى قياسي بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية سنوية قوية.

وبحسب "رويترز" صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بعد تعاملات هادئة إلى حد كبير حتى الآن هذا الأسبوع.

وكانت أسهم العقارات الأفضل أداء بارتفاع 0.7 في المائة، فيما زادت أسهم وسائل الإعلام 0.5 في المائة.

وقفز سهم سيج 7 بالمائة لتتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد ارتفاع 18 في المائة في أرباح التشغيل الأساسية لعام كامل. وبدعم من توسع الهوامش إلى 20.9 في المائة، قالت الشركة البريطانية إنها ستستمر في الزيادة هذا العام.

كما قفز سهم تيسن كروب الألمانية 5 في المائة بعد إعلان نتائجها.

وتراجع سهم كينج فيشر لمستلزمات تطوير المنازل 5.8 في المائة بعد تخفيض توقعات أرباح العام بأكمله للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.