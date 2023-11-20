الأتمتة الإلكترونية الذكية .. حلول مستدامة

بنظرة شمولية، التقنيات الحديثة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنظمة والتطبيقات الإلكترونية بمختلف أنواعها واستخداماتها، تمكن جميع القطاعات والمجالات سواء كانت في مجالات مثل الرعاية الصحية أو الطبية أو التعليم أو الأنظمة المالية والتجارية، أو الإدارة أو الزراعة أو الأمنية أو الدفاعية، وغيرها من المجالات الحيوية، من تقديم خدماتها بجودة وكفاءة عالية وأكثر استدامة. سبق أن أعلنت الأمم المتحدة أهدافها الـ17 الخاصة بالتنمية المستدامة، وذكرت أن ما سيساعد على تنفيذ وتحقيق هذه الأهداف ويعمل على تسريع وتيرة تقدمها، هي الابتكارات النوعية، وتشمل التقنيات الإلكترونية الرقمية وغيرها من التكنولوجيا الحديثة وتكاملها مع بعضها بعضا بشكل مؤتمت، وأن بناء بنى تحتية لهذه الابتكارات والتقنيات بجميع خدماتها وبشكل متكامل، سيمكن دولا كثيرة من القدرة على تحولها الرقمي الذي سينعكس على اقتصاداتها وزيادة رفاهيتها وقدرتها على المنافسة الاقتصادية.

وفي هذا المقال سأتحدث عن بعض هذه الأنظمة الإلكترونية والرقمية وكيفية ربطها ببعضها بعضا بشكل مؤتمت، ما يجعلها حلولا مستدامة ذات آثار إيجابية بعيدة المدى، تسهم في تحقيق فوائد كبيرة للاقتصاد والأمن بشكل كبير.

استخدام التقنيات التكنولوجية الابتكارية منها والإلكترونية الرقمية وغيرها في تنظيم جميع العمليات والأنظمة بشتى أنواعها وربطها ببعضها بعضا بشكل إلكتروني متكامل، أكثر ذكاء وبجودة أكثر فاعلية، هو ما أعنيه بالأتمتة الإلكترونية الذكية، التي من خلالها يكون لجميع القطاعات والمجالات التي تستخدمها في أنظمتها دور حيوي في تحقيق استدامتها بمستوى عال جدا، ومن الأمثلة التي توضح كيف يمكن أن تكون الأتمتة الإلكترونية الذكية حلا مستداما، مثل تلك الأنظمة المستخدمة في إدارة الهدر في الموارد الطبيعية والطاقة، التي تعد تحديا كبيرا لعديد من المجتمعات والمنظمات، فعلى سبيل المثال ندرة المياه وتلوثها من أهم القضايا الدولية، ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، يفتقر 2.2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم إلى مياه الشرب الآمنة، ويتوقع بحلول 2050 أن يزداد الطلب على المياه بنسبة 55 في المائة، لذلك فإن استخدام التقنيات الإلكترونية مثل الشبكات اللاسلكية التي تعتمد على الحساسات الرقمية وربطها معا بنطام متكامل مع خوادم وقواعد بيانات لها يتم جمعها بشكل منتظم ودقيق، وربطها آليا بتقنيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليلها والاستفادة من ذلك في تحقيق نظام مراقبة متكامل للكشف عن مواضع التسرب بأنواعه والتلوث كذلك، يساعد على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب للحد من تكاليف التسرب والتلوث في شبكات النقل بأنواعها، وبالتالي سيحقق فوائد كبيرة جدا سواء كانت اقتصادية أو صحية أو بيئة مطلوبة، ومن الأمثلة أيضا إدارة الطاقة الذكية سواء كانت في المباني أو المنشآت الصناعية وغيرها، فمن خلالها تسهل مراقبة الاستهلاك من خلال القدرة على التحكم في الأجهزة من إضاءة وغيرها بطريقة ذكية، وبالتالي يمكن للمستفيدين تحسين كفاءة الاستهلاك للطاقة والتقليل من الآثار السلبية في البيئة وغيرها، ومن الأنظمة أيضا تلك التي نستطيع من خلال تطبيقها تحسين إدارة المرافق بشكل عام، ومن الأمثلة التي نعني بها الأتمتة الإلكترونية الذكية أيضا تلك التي يمكن استخدامها في إدارة الحركة المرورية والأمنية، التي من خلالها نستطيع تحقيق السلامة والأمان، ما ينعكس على الصحة والأمن والاقتصاد.

ولتحقيق نقل مستدام في قطاع النقل -على سبيل المثال- يمكن استخدام الأتمتة الإلكترونية الذكية لتحسين أنظمة النقل العامة وتحسين تدفق التحركات المرورية، ما يقلل من ازدحام الطرق ونسبة انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة، وبالتالي نستطيع تحقيق فاعلية وكفاءة على مستوى السلامة والصحة والاقتصاد.

من ناحية أخرى، سأضرب مثالا آخر يوضح فائدة استخدام هذه الأتمتة الإلكترونية الذكية خاصة عندما يتم استخدامها بشكل متكامل في المجالات الدفاعية والأمنية، ما يزيد من كفاءتها وفاعليتها وتحقيق الاستدامة المنشودة من ذلك، يتم استخدام تقنيات الاستشعار الإلكترونية الحساسة بأنواعها المختلفة مثل الرادارات والكاميرات الحرارية وغيرها للكشف عن التسلل أو الأنشطة غير المشروعة عبر المناطق الحدودية، ويتم أيضا استخدام الطائرات دون طيار (المسيرات) لأغراض الاستطلاع والمراقبة للتحليق فوق تلك المناطق وغيرها من المناطق الحساسة، وأيضا استخدام تكنولوجيا الطائرات دون طيار لتوفير استجابة سريعة وفاعلة في حالات الطوارئ أو التهديدات، أضف إلى ذلك استخدام شبكات الاتصالات المختلفة، التي تعتمد على تقنيات الحوسبة السحابية لتوفير الاتصالات الآمنة والموثوقة أثناء العمليات الميدانية وغيرها، كما يتم استخدام تقنيات التحليل الضوئي والذكاء الاصطناعي للمراقبة وتحليل البيانات بشكل فاعل، وتطبيق أنظمة التعرف على الأنماط والسلوك لتحديد التهديدات المحتملة. أضف إلى ذلك استخدام تكنولوجيا الروبوتات الذكية للقيام بالمهام الخطرة والمهام التي تتطلب استجابة سريعة دون تعرض الكوادر البشرية للمخاطر، وعند ربط جميع هذه الأنظمة بنظام متكامل مؤتمت بقواعد بيانات آنية ومحدثة، مرتبطة أيضا بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة تعلم الآلة للقيام بتحليل البيانات وإعطاء أوامر يتم تدريب النظام عليها بشكل آلي ودقيق، سيساعد تفعيل مثل هذه الأنظمة التكنولوجية الذكية في هذا المجال، الجهات التنفيذية على أداء مهامها وسيوفر كثيرا من الجهد، والوقت الذي يعد عاملا أساسا ومهما جدا في مثل هذه الأمور الأمنية والدفاعية، كما سيوفر الدقة والكفاءة العالية المطلوبة وبشكل مستدام.