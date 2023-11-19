أمريكا بعد ذروة السيارات والوجبات الخفيفة «1 من 2»

لقد ذكرت شخصية الوكيل الرياضي التي لعبها الممثل الأمريكي توم كروز في فيلم جيري ماجواير في 1996 واحدة من العبارات الشائعة في هوليوود: "أرني المال". لكن العبارات الأكثر ذكاء أتت من زوجة عميل ماجواير الوحيد، رود تيدويل. عندما يكون أفضل ما يمكن أن يقدمه ماجواير لتيدويل هو عمل يؤيد الأسرة المائية، تصيح الزوجة الذكية قائلة: "إنه يستحق أربعة أشياء مهمة: الحذاء، والسيارة، ونهج أزياء، والمشروبات الغازية. الجواهر الأربع لدولار تأييد المشاهير. واليوم، تتصدع اثنتان من تلك الجواهر الأربع، وستعمل هذه التصدعات على إعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي.

إذا طلبت من أحد الأوروبيين أن يصف الأمريكيين، فمن المرجح أن تسمع شيئين: "الأشخاص السمينين والسيارات الفخمة". من المؤكد أنها صورة نمطية، لكن وزن الأمريكيين يبلغ في المتوسط 20 في المائة أكثر من جيرانهم عبر المحيط الأطلسي ويقودون سيارات أكبر بنسبة 32 في المائة. هذه ليست مجرد مسألة أرطال وبوصات. تشكل الأغذية "بما في ذلك المشروبات الغازية" والسيارات المحركات الرئيسة للاقتصاد الأمريكي، حيث توظف 16 و4.4 مليون شخص على التوالي. لكن هذين القطاعين قد يتوجهان قريبا نحو الانكماش، ما سيقلب اتجاها دام 70 عاما بدأ بعد الحرب العالمية الثانية وشكل حرفيا الحياة الأمريكية.

لماذا تتغير أذواق المستهلكين الأمريكيين بعد أجيال عديدة نشأت على محركات توينكيز ومحركات V8؟ يجب إلقاء اللوم على الأطفال والكيميائيين.

إن الأطفال هذه الأيام لا يهتمون كثيرا بالسيارات. وفي الثمانينيات، حصل 80 في المائة من طلاب المدارس الثانوية في الولايات المتحدة على رخص القيادة، وانخفض هذا المعدل منذ ذلك الحين بنسبة 40 في المائة. وكما هي الحالة مع جمهور الأوركسترا السيمفونية، ارتفع متوسط عمر السائق الأمريكي، حيث أصبح سائق يبلغ من العمر 70 عاما أكثر ميلا إلى القيادة من شاب في الـ20 من عمره. إنه تغيير واضح منذ ستينيات القرن الـ20، عندما غنت فرقة "بيتش بويز" عن فتاة "تجعل سباق إندي 500 يبدو كأنه سباق عربات خيل رومانية وتحظى بالمرح حتى يأخذ والدها سيارتها من نوع "ثندربيرد" بعيدا".

في ذلك الوقت، كانت السيارات أكثر حداثة، مع زعانف عصر الطائرات النفاثة وطلاء ثنائي اللون. لقد اعتادت الشركات المصنعة للسيارات إخفاء تصاميمها الجديدة عن مجلة السيارات "بابارازي"، التي كانت تطارد النماذج الأولية في شوارع ديترويت الخلفية. سيستضيف الرؤساء التنفيذيون عروضا تلفزيونية لنماذج السيارات الجديدة. اليوم، لا يسمع بيل أصوات تدل على الدهشة أو عبارات الثناء، على عكس تيم كوك من شركة أبل. ولما لا؟ لا تبعد رحلات التنقل التي توفرها تطبيقات أوبر وليفت وزيبكار سوى بضع ضغطات على الشاشة الذكية.

يبدو أن تراجع اهتمام الأمريكيين بالسيارات يجري على أساس آلي ـ وهو وضع مناسب، لأن ظهور السيارات ذاتية القيادة أصبح وشيكا "وهو أمر مجازي في الأغلب، لكنه يصبح فعليا إذا كنت تعيش في أوستن". تشتعل عناوين الأخبار عندما تتجاوز سيارة ذاتية القيادة حاجزا أو تصطدم بأحد الراجلين، لكن هذه السيارات قد تصبح أكثر ذكاء. وقبل مرور وقت طويل، ستبدأ شركات التأمين على السيارات في التراجع عن تغطية السائقين البشر. ثم هناك السيارات الكهربائية، التي تحتوي على قطع أقل بنسبة 90 في المائة، ويتطلب تصنيعها عددا أقل من العمال بنسبة 30 في المائة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين ... يتبع.

خاص بـ«الاقتصادية»

بروجيكت سنديكيت، 2023.