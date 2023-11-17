زيادة التضخم في منطقة اليورو في أكتوبر بفعل ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء

كشفت بيانات اليوم أن ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء كان العامل الرئيس في زيادة أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في أكتوبر ، في حين أكد مكتب الإحصاءات الأوروبي تباطؤ التضخم بشدة على أساس سنوي.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن التضخم في 20 دولة تستخدم العملة الموحدة انخفض إلى 2.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر بعد زيادة الأسعار 0.1 في المائة على أساس شهري بحسب رويترز.

ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم في نطاق 2.0 في المائة في الأجل المتوسط، ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لإبطاء نمو الأسعار وهو ما أبطأ في الوقت نفسه النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.