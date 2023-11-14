اعتقال مخضرم تنفيذي يوجه ضربة للعلاقات الاقتصادية "اليابانية - الصينية"

إذا التقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالرئيس الصيني شي جين بينغ للمرة الأولى منذ عام في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فمن المرجح أن يثير قضية مدير تنفيذي لشركة محتجز في الصين الذي وجهت ضربة كبيرة لعلاقاتهم الاقتصادية الوثيقة وأثرت في إضعافها.

وبحسب "رويترز" من المحتمل أن يكون موظف شركة الأدوية أستيلاس فارما، إضافة إلى يابانيين آخرين مسجونين أو يخضعون لتحقيقات جنائية في الصين، من بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها مع وضع خطط للزعماء للتحدث على هامش قمة أبيك في سان فرانسيسكو، حسبما ذكرت المصادر.

كان لاعتقال الرجل المخضرم الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع الجالية اليابانية في الصين ما وصفه بعض مسؤولي طوكيو بأنه تأثير مروع كبير على الأعمال التجارية، ما ساهم في انخفاض الاستثمار الأجنبي إلى أدنى مستوى له منذ 2014 على الأقل، وتسريع هجرة المغتربين.

وقال رام إيمانويل السفير الأمريكي لدى اليابان في مقابلة "أعرف أن الشركات اليابانية تعيد التفكير"، "في الوقت الحالي، لا يمكنك جعل الناس يوظفون الشركات في الصين لأنهم خائفون على سلامتهم".

واحتجزت الصين المدير التنفيذي، الذي ورد في عدة تقارير إعلامية باسم هيروشي نيشياما، للاشتباه في قيامه بالتجسس في مارس، وتم اعتقاله رسميا الشهر الماضي. واحتج وزير الخارجية الياباني آنذاك على احتجاز المدير التنفيذي مع نظيره الصيني أثناء زيارة لبكين في أبريل.

ولم يصدر تأكيد رسمي بأن كيشيدا وشي سيعقدان اجتماعا قالت بعض وسائل الإعلام اليابانية إنه يجري الإعداد له غدا الخميس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية في بيان عبر البريد الإلكتروني إن طوكيو حثت بكين مرارا وتكرارا على مختلف المستويات على إعادة المواطنين اليابانيين المحتجزين في الصين وضمان الشفافية في العملية القضائية.

وقال ماساشي ميزوبوتشي، مساعد السكرتير الصحافي في اليابان: "على الرغم من أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن اجتماعات القمة الثنائية المستقبلية بين اليابان والصين، بما في ذلك بمناسبة اجتماع قمة أبيك الذي سيعقد هذا الأسبوع، إلا أننا سنواصل حث الجانب الصيني على القيام بذلك". وقالت بكين في السابق إنها ترحب بالاستثمار الأجنبي طالما أن الشركات تلتزم بقوانينها.

ويحتجز خمسة مواطنين يابانيين حاليا في الصين، من بينهم 17 محتجزا منذ 2015، أي بعد عام من دخول قانون مكافحة التجسس الصيني حيز التنفيذ، وفقا لوزارة الخارجية اليابانية. لكن إلقاء القبض على نيشياما أصاب وترا حساسا، ويرجع ذلك جزئيا إلى التوقيت - حيث جاء خلال حملة قمع واسعة النطاق تتعلق بالأمن القومي وبسبب المكانة الرفيعة التي يتمتع بها المسؤول التنفيذي.

وحضر نيشياما، الذي يتحدث لغة الماندرين بطلاقة وعضو سابق في مجلس إدارة غرفة التجارة اليابانية في الصين، العديد من الأحداث رفيعة المستوى مع مسؤولين من كلا البلدين في الأعوام الأخيرة. وكان يتحدث في كثير من الأحيان عن علاقاته بالمسؤولين، حسبما قال شخصان يعرفانه شريطة عدم الكشف عن هويتهما.

وبسبب مكانة نيشياما، كان لاعتقاله أهمية رمزية، وفقا لخمسة مسؤولين حكوميين يابانيين، تحدثوا أيضا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لحساسية القضية.

وقال المسؤولون إنه منذ اعتقاله، حدثت زيادة حادة في أسئلة رجال الأعمال الذين يسألون عما إذا كان السفر إلى الصين آمنا، في حين أن بعض الشركات اليابانية في الصين تطلب من موظفيها الابتعاد عن الأضواء وعدم الضغط بشدة في المبيعات، وغيرها من الأنشطة.

وأوضح تاكيشي نينامي، رئيس الرابطة اليابانية لمديري الشركات التنفيذية، في مؤتمر صحافي الشهر الماضي: "يشعر الناس بالقلق من احتمال اعتقالهم فجأة عندما يذهبون إلى الصين".

وقال نينامي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة سنتوري العملاقة للمشروبات: "بالنظر إلى الوضع الحالي في الصين، من الصعب للغاية خلق جو يشجع الناس على القيام بشيء جديد".

وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لليابان في البر الرئيس للصين بنسبة 30.6 في المائة على أساس سنوي إلى 393.4 مليار ين (2.6 مليار دولار)، على الرغم من نمو إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم بنسبة الخمس تقريبا، وهذا هو أقل مبلغ للفترة التي تعود إلى 2014 على الأقل عندما تبدأ سلسلة البيانات.

وقال نصف المشاركين في استطلاع حديث للشركات اليابانية التي تمارس أعمالا تجارية في الصين إنهم سيخفضون استثماراتهم هذا العام، بينما 10 في المائة فقط من الشركات البالغ عددها 8300 ستزيد استثماراتها، وفقا للاستطلاع الافتتاحي الذي أجرته غرفة التجارة اليابانية في الصين.

وشملت أسباب الحذر التي أبداها المشاركون في الاستطلاع تباطؤ الطلب والتنظيم عبر الحدود والمخاوف بشأن مخاطر الاستثمار في الصين في المكتب الرئيس.

ويقول الاقتصاديون إن الصين، إلى جانب الولايات المتحدة، هي أكبر شريك تجاري لليابان، ولا يلوح في الأفق القريب تفكك كبير لهذه العلاقة.

ويصبح توظيف اليابانيين لمكاتب في الصين مشكلة أكبر بالنسبة للشركات اليابانية. وشهد عدد اليابانيين الذين يعيشون في الصين انخفاضا مطردا خلال العقد الماضي وبلغ إجماليه 102066 في 2022، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة الخارجية اليابانية، ومن شأن انخفاض مماثل هذا العام أن يمثل أقل عدد من المغتربين هناك منذ 2004 على الأقل.

وقال وكيل عقاري في بكين، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن قضية أستيلاس كان لها "تأثير كبير" على عملائه اليابانيين، حيث يرفض الأشخاص المهام في الصين أو تعارض عائلاتهم هذه التحركات لأنهم "خائفون" من التعرض لمشاكل قانونية.

وذكر ستيفان أنجريك، كبير الاقتصاديين في شركة موديز أناليتكس ومقرها طوكيو، إن بعض مديري الأعمال الأكثر تأييدا للصين في اليابان يشعرون الآن بالقلق من المخاطر الأمنية هناك. "إن اليابان والصين اقتصادان متشابكان بشكل عميق مع بعضهما البعض، وهما مهمان للغاية بالنسبة لبعضهما البعض. إنها لحظة صعبة للغاية في الوقت المناسب للتعامل مع ذلك كصانع قرار، في مجال الأعمال أو السياسة".