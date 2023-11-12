كوريا الجنوبية: تراجع مبيعات مركبات الديزل وسط تزايد شعبية المركبات الكهربائية

تراجعت مبيعات المركبات التي تعمل بالديزل المصنعة محليا في كوريا الجنوبية بنسبة تزيد عن 20 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، وفقا لما أظهرته بيانات حكومية اليوم، وسط تزايد شعبية المركبات الكهربائية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن شركات صناعة السيارات الخمس في كوريا الجنوبية باعت 76 ألفا و367 وحدة من سيارات الركاب التي تعمل بالديزل خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بانخفاض عن 97 ألفا و235 وحدة في العام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها جمعية مصنعي السيارات الكورية.

وقال مراقبو الصناعة إن الانخفاض في مبيعات سيارات الديزل جاء في الوقت الذي يسعى فيه المصنعون إلى تقليص شحناتهم، وذلك تماشيا مع التفضيل المتزايد للسيارات الصديقة للبيئة داخل السوق.

وأطلقت شركة هيونداي الكورية الجنوبية مؤخرا الجيل الخامس من سيارة سانتا في الرياضية متعددة الاستخدامات، ولكنها عرضت فقط نماذج التي تعمل بالبنزين والهجينة. كما أوقفت الشركة مبيعات نسخ الديزل من سيارتي السيدان جينيسيس جي 70 وجي 80 المزودتين بمحركات ديزل سعة 2.2 لتر.