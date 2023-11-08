الأسهم الأوروبية تنخفض متأثرة بهبوط شركات التأمين والمالية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم وتلقت أسهم شركات التأمين والمؤسسات المالية أكبر ضربة بينما يقيم المستثمرون بيانات اقتصادية وأرباح الشركات.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوع تقريبا ويتجه إلى تسجيل تراجع لليوم الثالث على التوالي.

وبحسب "رويترز" قادت أسهم شركات التأمين خسائر القطاع وانخفضت 1.2 في المائة متأثرة بهبوط سهم شركة سويس لايف هولدينج 6 في المائة.

وينتظر المستثمرون كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة التوقعات بشأن أسعار الفائدة بعد أن أشار بعض المسؤولين إلى متانة الاقتصاد.

ومن المقرر أن تلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد كلمة في وقت لاحق من اليوم أيضا.

وانخفض سهم مجموعة أهولد ودلهايز لمتاجر السوبر ماركت 5.9 في المائة بعد تقليص توقعات الأرباح لـ 2023 والإشارة إلى ضعف هامش الأرباح في الولايات المتحدة، كما تراجع سهم بنك إيه.بي.إن أمرو 7.5 في المائة بعد أن خالف صافي الدخل من الفائدة في الربع الثالث التوقعات.

لكن سهم شركة فيستاس الدنمركية لتصنيع توربينات الرياح قفز 6.8 في المائة بعد أن جاءت أرباح وإيرادات التشغيل في الربع الثالث أفضل من المتوقع.