90 % من الشركات المدرجة في بورصة بكين تحقق أرباحا خلال الربع الثالث

حققت نحو 90 في المائة من الشركات المدرجة في بورصة بكين أرباحا خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفق بيانات بورصة بكين، أوردتها اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وسجلت الشركات إيرادات بلغت 120 مليار يوان (نحو 16.7 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 2.59 في المائة على أساس سنوي.

وخلال التسعة أشهر، سجلت نصف الشركات المدرجة نموا في صافي الأرباح على أساس سنوي، وشهدت 26 من هذه الشركات نموا بنسبة تتجاوز 50 في المائة.

وقالت البورصة إن من المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة ربحية أفضل في الربع الأخير.