حالات إفلاس الشركات في السويد تصل إلى أعلى مستوى منذ 1999

ارتفعت حالات إفلاس الشركات في السويد لأعلى مستوياتها خلال أكتوبر الماضي، وذلك منذ بدء تسجيل البيانات خلال 1999، بحسب البيانات التي رصدتها وكالة كريديت سيف لجمع البيانات .

وذكرت "بلومبيرج" أن 795 شركة ذات مسؤولية محدودة أعلنت إفلاسها، بارتفاع 18 في المائة مقارنة بأكتوبر العام الماضي، وبنسبة 77 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من 2021.

وقال هنريك جاكبسون، مدير وكالة كريديت سيف في بيان اليوم "لم نقترب من هذه المستويات المرتفعة من قبل بالنسبة لأكتوبر".

وأضاف جاكبسون أن الكثير من الشركات التي تم تأسيسها خلال جائحة كورونا " تواجه الآن عاصفة من تحديات الاقتصاد الكلي".

وارتفعت حالات الإفلاس في قطاع البناء 35 في المائة حتى الآن هذا العام، يليه قطاع التجزئة بنسبة 32 في المائة والفنادق والمطاعم بنسبة 31 في المائة.