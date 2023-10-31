الصين تعمم تجربة الحافلات الكهربائية بنسبة 90 % .. الأولى عالميا

في فترة ما بعد الظهيرة الممطرة في شنتشن، يتدافع الركاب الرطبون في طريقهم إلى حافلات المدينة الضخمة، وهم الجنود الهادئون للثورة الكهربائية لشبكة النقل العام في الصين التي تستهلك الفحم بشكل كبير.

تخلت شنتشن عن حافلات الديزل وأصبحت كهربائية بالكامل في 2017 وهي الأولى من نوعها في العالم مع أسطول سيارات الأجرة الخاص بها الذي لا يتخلف كثيرا عن ذلك. وحذت مدن صينية أخرى حذوها منذ ذلك الحين، حيث يهدف الكثير منها إلى تبديل أنظمتها بالكامل قبل 2025، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

تعد الكهرباء إحدى أهم الاستراتيجيات للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول 2050، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، حيث تمثل إزالة الكربون من الحافلات نحو 5 في المائة من تخفيضات الانبعاثات التراكمية في وسائل النقل.

لكن حتى الآن تعد الصين دولة مميزة حيث ستمثل أكثر من 90 في المائة من الحافلات والشاحنات الكهربائية في العالم في 2021، وفقا للمجلس الدولي للنقل النظيف.

وقال إليوت ريتشاردز المتخصص في المركبات الكهربائية لوكالة فرانس برس: "لم يحدث ذلك بين عشية وضحاها". "لقد كانت أعوام عديدة من التخطيط وكميات هائلة من أعمال البنية التحتية. لكنها أحدثت فرقا كبيرا من حيث الوعي العالمي."

سيكون الجدل حول الطريق إلى مستقبل صافي الصفر في قلب قمة المناخ المقبلة COP28 التي ستعقدها الأمم المتحدة في دبي المنتجة للنفط، والتي تبدأ في أواخر نوفمبر.

وقال ريتشاردز إنه حتى الآن، فإن قيود الميزانية والتخطيط، ونقص المعرفة، وصعوبة إعادة تنظيم البنية التحتية في المدن القديمة، منعت الآخرين من تكرار تجربة الصين.

خطوة بخطوة

في محطة للحافلات في شنتشن، قال السائق أو جينجيان إنه ينقل الركاب حول المدينة منذ 18 عاما ورأى "فرقا كبيرا" مع التحول إلى الكهرباء. "إنها مريحة حقا في القيادة .. وسهلة التشغيل، وصديقة للبيئة. كما أنها عديمة الصوت أيضا - من الرائع القيادة بهذه الطريقة."

وقال إيثان ما، نائب المدير العام لمجموعة حافلات شنتشن، "في بداية الخدمة، كان علينا حل المشاكل خطوة بخطوة". "الآن يمكننا القول إن لدينا تقريبا نفس الأداء الفني لحافلاتنا الإلكترونية مقارنة بحافلات الديزل في الماضي." وكانت هناك فوائد أخرى أكثر وضوحا. بالنسبة لمدينة ضخمة تتقاطع فيها طرق من أربعة إلى خمسة حارات، تكون ضوضاء المرور منخفضة بشكل ملحوظ.

وقال راكب شاب بينما كانت الحافلة تتجول في المدينة " -حافلات الديزل- تنبعث منها الكثير من العوادم .. خاصة عندما كنت أسير على الطريق، كانت الرائحة تشعرني بعدم الارتياح للغاية، لكنها اختفت الآن".

وجدت دراسة حالة أجراها البنك الدولي حول شركة SZBG، أكبر مشغل للنقل العام في المدينة، أن الانبعاثات الصادرة عن الحافلة الإلكترونية خلال فترة خدمتها بلغت 52 في المائة من الانبعاثات الصادرة عن حافلة الديزل. ويأخذ التحليل في الحسبان حقيقة أن الشبكة المحلية تولد نحو نصف طاقتها الكهربائية من الفحم، ووجد أن التحول قد وفر 194 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وقال تو لو، المدير الإداري لشركة Sino Auto Insights، إن التلوث في المدن الصينية كان عاملا رئيسا دفع الحكومة المركزية إلى إعطاء الأولوية للتحول في وسائل النقل العام. وكان هذا التوجيه من أعلى إلى أسفل أمرا أساسيا، حيث أشار البنك الدولي إلى أن التحول "لا يعتمد على التكنولوجيا فحسب، بل يعتمد أيضا على الإرادة السياسية".

وأضاف لو: "لقد كانوا يفكرون بهذه الطريقة حتى قبل أن تفكر فيها أي دولة أخرى". وقد ساهم الدعم المالي الحكومي القوي والتعاون الوثيق مع شركة صناعة السيارات التي كانت آنذاك شركة ناشئة، والآن عملاقة في مجال السيارات الكهربائية العالمية بشكل كبير في تحقيق النجاح في شنتشن. وبحلول 2021، زودت الصين أكثر من 90 في المائة من الحافلات الإلكترونية في العالم، وفقا للمركز الدولي للنقل والاتصالات. التغييرات لها بالفعل تأثير قابل للقياس.

وفي سبتمبر، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية إن نمو السيارات الكهربائية على مستوى العالم - وخاصة في الصين - يعني أن الطلب على النفط في طريقه إلى الذروة قبل 2030، وعلى الفحم "في الأعوام القليلة المقبلة".

ومع ذلك، تظل الصين أكبر مصدر للانبعاثات في العالم، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية أنها ستمثل 45 في المائة من الإجمالي العالمي من الآن وحتى عام 2050، وتعتمد البلاد على الفحم في ما يقرب من 60 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء.

وفي العام الماضي، وافقت بكين على أكبر توسعة لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم منذ 2015، على الرغم من تعهد الرئيس شي جين بينج بالوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2026 و2030.

وقال ريتشاردز إن الصين تستثمر بكثافة في الطاقة المتجددة، لكنها "تحتاج إلى الفحم لتغطية الفجوات في الشبكة في الوقت الحالي".

وقال ديفيد فيشمان، مستشار الطاقة في مجموعة لانتاو: "حتى الطاقة التي تعمل بالفحم بنسبة 100 في المائة (لشحن السيارات الكهربائية) تتفوق على البنزين" من حيث الانبعاثات. كما إن التحول إلى الكهرباء أعطى الشركة نظرة جديدة.

وقال: "نحن لا نعد أنفسنا بعد الآن مجرد مشغل للحافلات، بل كمشغل أو مزود جديد لخدمات الطاقة". وأصبحت أنظمة الحافلات في 10 مدن أخرى في مقاطعة قوانغدونغ الآن كهربائية بالكامل، كما هو الحال في مدينة هانغتشو الشرقية.

وقد قامت أكثر من 90 في المائة من أنظمة الحافلات في المدن الكبرى مثل بكين وشانغهاي بهذا التحول.

وقال لو من شركة Sino Auto Insights إن الطبيعة، فضلا عن مشكلات الصيانة، أدت إلى تباطؤ التقدم في المدن الصغيرة. ومع ذلك، فهو يتوقع رؤية "نسبة عالية - في السبعينيات - من شبكات البلاد بأكملها مكهربة بحلول 2030، دون مشكلة.