تراجع الثقة في قطاع التصنيع الصيني خلال أكتوبر

أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم تراجع الثقة في قطاع التصنيع بالصين خلال أكتوبر الحالي.

وذكر المكتب أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع تراجع خلال الشهر الحالي إلى 49.5 نقطة مقابل 50.2 نقطة في الشهر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وتشير هذه البيانات إلى عودة قطاع التصنيع للانكماش بعد تعافيه في الشهور السابقة.

ويعاني الاقتصاد الصيني تداعيات ضعف الطلب العالمي وتعثر القطاع العقاري في الصين واستمرار ضعف الاستهلاك المحلي.

وخلال الفترة الأخيرة، ظهرت مؤشرات على التعافي، حيث سجل الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث نموا أعلى من التوقعات، حيث بلغ معدل النمو 4.9 في المائة سنويا.

في المقابل فإن تراجع مؤشر مديري المشتريات يشير إلى استمرار حالة عدم اليقين بين الشركات في الصين.