تراجع إجمالي الناتج المحلي الألماني في الربع الثالث من 2023

سجل الناتج المحلي الإجمالي الألماني تراجعا في الربع الثالث، على ما أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم، ما يزيد من قتامة الصورة لأكبر اقتصاد في أوروبا رغم انخفاض التضخم.

وانكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة على أساس فصلي، وفق ما أفادت وكالة الإحصاء الفيدرالية "ديستاتس" في أرقام أولية، بسبب انخفاض إنفاق الأسر، بحسب "الفرنسية".

ومن العوامل الأخرى التي أثرت أيضا على الاقتصاد الألماني ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ قطاع الصناعة وأسعار الفائدة المرتفعة المصممة لضبط ارتفاع أسعار المستهلك.

وكانت توقعات محلّلين جمعتها مؤسسة "فاكتسيت" المالية ذكرت أن الانخفاض سيكون بنسبة 0.2 في المائة.

من جهتها، قالت وكالة الإحصاء الفيدرالية "ديستاتس" إن البيانات المنقحة أظهرت ركود الاقتصاد في الربع الأول ولم ينكمش كما كان يعتقد، ما يعني أن ألمانيا تجنبت الركود الفني لربعين متتاليين مطلع العام.

كذلك، حدّثت الوكالة أرقامها للربع الثاني، قائلة إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1 % بدلا من إظهار نمو صفري كما أشارت بيانات سابقة.

وقال الخبير في مصرف "لاندسبنك بادن فورتمبرغ" ينس-أوليفر نيكلاش إن الأداء الاقتصادي للبلاد هذا العام كان "أفضل قليلا مما كنا نخشى".

وأضاف أن هذا "لا يغير الوضع العام"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد الألماني هشّ".

ويواجه الاقتصاد الألماني رياحا معاكسة منذ أدى الحرب الروسية في أوكرانيا العام الماضي إلى ارتفاع معدلات التضخم، خصوصا تكاليف الطاقة، بشكل حاد.

وتزعزع أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب أزمة أسعار الطاقة ورفع المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم، وضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمين، مثل الصين.