مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قتل ثلاثة فلسطينيين صباح اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عمليات توغل في الضفة الغربية المحتلة، على ما أفادت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.

وقتل الفلسطينيون الثلاثة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بيت ريما شمال رام الله، وفي تامون وفي مخيم عسكر بشمال الضفة الغربية، بحسب الوزارة.

وقتل أكثر من 110 فلسطينيين في الضفة الغربية في أعمال عنف وعمليات للجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في الضفة الغربية.