إسرائيل تكثف القصف على قطاع غزة وتوسع عملياتها البرية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "يوسع" عمليّاته البرية في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف غير مسبوق منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الحالي.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوّات الإسرائيليّة تشن عمليّات "داخل قطاع غزة على غرار ما فعلت" في الليلة السابقة عندما نفذ الجيش الإسرائيلي توغلا في القطاع المحاصر قبل أن ينسحب مجددا.

يأتي ذلك في وقت حذرت الأمم المتحدة من "وابل غير مسبوق من المآسي" في القطاع الصغير الممتد على مساحة 362 كيلومترا مربعا، والذي يعاني سكانه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة حصارا كاملا.

في نيويورك، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة في قرار أقر بغالبية كبيرة بـ"هدنة إنسانية فورية".

والقرار غير الملزم الذي انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة لعدم إشارته إلى حركة حماس، أيده على وقع التصفيق 120 عضوا وعارضه 14 فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.

وفي وقت سابق ، حذر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من أنه "بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبدون وابلا غير مسبوق من المآسي الإنسانية".

وقتل في قطاع غزة أكثر من 7326 شخصا، بينهم نحو 3038 طفلا. في الجانب الإسرائيلي، قتل 1400 شخص قضوا في اليوم الأول .