وزير النقل: سننفق 1.6 تريليون ريال لاستثماراتنا في الأعوام العشرة المقبلة

أوضح المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، خلال جلسة حوارية في منتدى الاستثمار السعودي – الأوروبي، أن المملكة تستهدف زيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى أكثر من 30 مليون، والسياح إلى أكثر من 100 مليون في كل عام تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وأن التركيز في الوقت الحالي ينصب على توفير جودة الحياة، وترابط الخدمات مع الأفراد، دون تكرار أي نموذج تقليدي أو غير عملي.

وأكد الجاسر أن مستوى الطموحات السعودية مرتفع جدا، وتحظى بإمكانيات عالية إضافة إلى كوادر وطنية منافسة، وقال: "سنقوم باستثمارات خلال العشرة أعوام المقبلة بمبلغ 1.6 تريليون ريال سعودي من خلال الشراكات مع القطاع الخاص وعدد من الدول، كما قمنا بتطوير مركزين هامين للطيران، ودعم احتياجات المواطنين، وربط المملكة بدول العالم، وذلك من خلال 250 وجهة سياحية".

ويستعرض المنتدى فرص الاستثمار المشتركة بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ويأتي من ضمنها النقل والخدمات اللوجستية، مستهدفا تشجيع الاستثمار، وتعزيز العلاقات والتكامل الاقتصادي، إلى جانب تسهيل تبادل المعرفة.