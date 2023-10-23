1300 شركة أوروبية تستثمر في السعودية .. و80 مليار دولار تبادل تجاري

أكد وزير الاستثمار، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي وصل إلى 80 مليار دولار. وقال خالد الفالح خلال افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي في الرياض اليوم، إن 1300 شركة أوروبية جاءت إلى السعودية للاستثمار فيها.

وأوضح، أن الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في المملكة أظهر نموا قويا في 2022 مقارنة بالعام السابق له، وذلك في العديد من القطاعات المختلفة.



