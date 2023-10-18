موديز تتوقع نمو الاقتصاد السعودي بمعدل 3.2% خلال الفترة حتى 2026

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن ينمو الاقتصاد السعودي بمعدل متوسط 3.2% خلال الفترة 2023-2026 وأن يساهم القطاع غير النقطي بمتوسط 3.5% من النمو الاقتصادي خلال تلك الفترة.

كما رجحت الوكالة أن يكون النمو في القطاع النفطي قويا خلال السنوات المقبلة مدفوعا بتنفيذ المشاريع وأسعار النفط الداعمة والزيادة المحتملة في القطاع الخاص وأخذا بالاعتبار الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والهيكلية التي تنفذها الحكومة.

وأشادت الوكالة بكفاءة السياسة النقدية والاقتصادية الكلية والمالية للسعودية وتنظيم القطاع المصرفي وعدت ذلك داعما للتصنيف الائتماني.