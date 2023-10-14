بوريل: لا خطط لفصل اقتصاد الاتحاد الأوروبي عن الصين

على الرغم من التوترات مع بكين، استبعد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل احتمال فصل اقتصاد التكتل عن الصين.

وقال بوريل في بكين اليوم "لا أحد يتحدث عن فصل اقتصاد الاتحاد الأوروبي عن الاقتصاد الصيني". وأضاف أن التجارة بين الصين وأوروبا، كبيرة جدا إلى الحد الذي يجعل الانفصال، إذا كانت هناك رغبة في ذلك، غير ممكن. وتابع أن الهدف هو تقليص "الاعتماد المتبادل المفرط" حال الضرورة.

وبرر بوريل نهج الاتحاد الأوروبي بالدروس المستفادة من الماضي، مشيرا إلى حقيقة أنه أصبح واضحا، خلال الجائحة، أنه لم يعد يتم إنتاج جرام واحد من الباراسيتامول في أوروبا، بسبب الاستعانة بمصادر خارجية للتصنيع.

وتابع بوريل أن الصين تعد منتجا رئيسا للكثير من الأدوية، لكن من المنطقي تنويع مصادر الإمداد، واصفا ذلك بأنه إجراء احترازي وأضاف "الصين تفعل الشيء نفسه تماما" بحسب الألمانية.

ويزور بوريل الصين حيث يشارك في رئاسة الحوار الاستراتيجي الـ 12 بين دول الاتحاد الأوروبي والصين مع وزير الخارجية الصيني وانج يي.

ووصف بوريل على موقع التواصل الاجتماعي إكس زيارته بأنها" مهمة لبحث العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين والتحديات الإقليمية والعالمية الرئيسة مع السلطات الحكومية والعلماء وممثلي قطاع الأعمال" .