سكان شمال غزة في مواجهة مهلة من إسرائيل للنزوح جنوبا

يواجه أكثر من مليون فلسطيني في شمال قطاع غزة نهاية مهلة إسرائيلية اليوم للفرار جنوبا، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل بدأت للتو الرد على هجوم حماس الأسبوع الماضي على جنوب إسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المشاورات جارية مع الحكومات في المنطقة بشأن الأزمة الإنسانية في غزة حيث يعاني الفلسطينيون المحاصرون انقطاع التيار الكهربائي ونقص الغذاء والماء وسط قصف إسرائيلي عنيف.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بسبب الهجوم الذي وقع قبل أسبوع وقتل خلاله مقاتلوها 1300 إسرائيلي معظمهم من المدنيين واحتجزوا عشرات الرهائن.

ومنذ ذلك الحين، فرضت إسرائيل حصارا كاملا على قطاع غزة ، والذي يسكنه 2.3 مليون فلسطيني، وقصفته بضربات جوية غير مسبوقة. وتقول سلطات غزة إن 1900 شخص قتلوا.

وتلقى أكثر من مليون من سكان شمال غزة أمس الجمعة إشعارا من إسرائيل بالفرار جنوبا قبل هجوم بري متوقع. وتعهدت حماس بالقتال حتى آخر قطرة دم وطلبت من السكان البقاء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري إن القوات المدعومة بالدبابات نفذت ضربات لقصف أطقم الصواريخ الفلسطينية وجمع معلومات عن موقع الرهائن، وهو أول تقرير رسمي للقوات البرية في غزة منذ بدء الأزمة.

وتشير التقديرات إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين توجهوا جنوبا من شمال غزة في أعقاب الأمر الإسرائيلي، وفقا للأمم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 400 ألف فلسطيني نزحوا داخليا بسبب الأعمال القتالية قبل هذا التوجيه بحسب "رويترز".

لكن كثيرين آخرين قالوا إنهم سيبقون. وقال محمد (20 عاما) خارج مبنى دمرته ضربة جوية إسرائيلية قرب وسط غزة "الموت أفضل من الرحيل".

وتبث المساجد رسالة "تمسكوا ببيوتكم، تشبثوا بأرضكم".

وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات أخرى من وقوع كارثة إذا اضطر هذا العدد الكبير من الناس إلى الفرار، وقالت إنه ينبغي رفع الحصار للسماح بدخول المساعدات.

وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: "نحن بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى جميع أنحاء غزة، حتى نتمكن من إيصال الوقود والغذاء والماء إلى كل من يحتاج إليها. حتى الحروب لها قواعد".

وقال بايدن، في كلمة ألقاها في محطة شحن في فيلادلفيا": "إن معالجة الأزمة الإنسانية تمثل أولوية قصوى".

وقال إن الفرق الأمريكية في المنطقة تعمل مع إسرائيل ومصر والأردن وحكومات عربية أخرى والأمم المتحدة.

