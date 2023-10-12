أكثر من 338 ألف نازح في غزة

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 338 ألف شخص أجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف منذ شنت حركة حماس هجوما مباغتا ودمويا على إسرائيل.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوشا" في بيان إنّ عدد النازحين في القطاع المكتظ بـ2.3 مليون نسمة "ارتفع عصر الأربعاء بمقدار 75 ألف شخص إضافي" ليصل إلى 338934 نازحا.

وأوضح المكتب أن ما يقرب من 220 ألف شخص، أي ثلثي النازحين، لجأوا إلى مدارس تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القطاع، في حين لجأ ما يقرب من 15 ألف شخص إلى مدارس تديرها السلطة الفلسطينية بحسب الفرنسية.

أما العدد المتبقي من النازحين والذي يزيد عن 100 ألف شخص فقد وجدوا ملاذا لدى أقارب وجيران لهم وغيرها من المرافق في مدينة غزة.

وقال أوشا إنه قبل هجوم حماس على إسرائيل صباح السبت كان هناك أساسا نحو 3000 نازح داخل القطاع.

وارتفع عدد الشهداء إلى 1200، وقال متحدث باسم الوزارة في بيان تلاه إن "عدد الشهداء بلغ قرابة 1200 شهيد وعدد الإصابات بلغ نحو 5600 إصابة".