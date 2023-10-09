السعودية تفوز باستضافة المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم

أعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) قرار الدول الأعضاء استضافة المملكة العربية السعودية المؤتمر الدبلوماسي, وذلك خلال اجتماع اللجنة التحضيرية لإبرام واعتماد معاهدة قانون التصاميم , المنعقد اليوم.

ويهدف المؤتمر الدبلوماسي إلى استضافة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية لاعتماد معاهدة قانون التصاميم, وقد جرت العادة لتسمية المعاهدة باسم المدينة التي تستضيف المؤتمر.

وتعنى معاهدة قانون التصاميم بوضع إطار دولي لتوحيد متطلبات تسجيل التصاميم الصناعية وتنسيق إجراءاتها بين الدول، وتساعد المعاهدة مودعي الطلبات على حماية تصاميمهم بموجب المعاهدة ويشمل ذلك التفاصيل المتعلقة بمكونات الطلب وتصوير التصميم وتاريخ الإيداع والنشر.

يذكر أن الدول الأعضاء في المنظمة تنافس منذ العام 2015م على استضافة هذا المؤتمر وزار المملكة مطلع هذا العام وفد رفيع المستوى من المنظمة لاستعراض ملف استضافة المملكة للمؤتمر.