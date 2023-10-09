ارتفاع الدولار والين بعد أن قوض الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعنويات

ارتفع الدولار والين الياباني الملاذان آمنان اليوم الاثنين، بعد أن أثارت أعمال العنف في الشرق الأوسط قلق الأسواق، في حين أعطى تقرير الوظائف الأمريكي القوي العملة الأمريكية دفعة أكبر.

وهوى الشيقل الإسرائيلي 3 في المائة إلى أدنى مستوى في 8 أعوام عند 3.9880 للدولار في وقت مبكر من جلسة آسيا، قبل أن يقلص بعض تلك الخسائر في تعاملات متقلبة بعد أن أعلن بنك إسرائيل المركزي أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار الشيقل، وانخفض الشيقل في أحدث تعاملات 1.7 في المائة إلى 3.9069 للدولار.

وتراجع الإقبال على المخاطرة بعدما اشتبكت القوات الإسرائيلية مع مسلحين من حركة حماس الفلسطينية في بداية الأسبوع، عقب ساعات من شن المسلحين هجوما مفاجئا في أكثر أيام العنف دموية في إسرائيل منذ 50 عاما.

وعزز ذلك الطلب على الين الياباني، الذي يعد تقليديا من الملاذات الآمنة، وانخفض اليورو 0.4 في المائة إلى 157.45 ين في تعاملات آسيوية ضعيفة، والسوق في اليابان مغلقة بسبب عطلة، ومقابل الدولار، وصل سعر الين في أحدث تعاملات إلى 149.21 ين.

وصعد الدولار بشكل عام مما دفع الإسترليني للانخفاض 0.31 في المائة إلى 1.2194 دولار. وخسر اليورو 0.32 بالمئة ليجري تداوله عند 1.0553 دولار، وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 106.33، مستمدا دعما إضافيا من بيانات أظهرت يوم الجمعة زيادة التوظيف في أمريكا بأكبر قدر في 8 أشهر في سبتمبر.