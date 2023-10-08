إطلاق منصة "بوابة الثقافة" لدعم الثقافة السعودية ونشرها محليا ودوليا

أطلقت وزارة الثقافة اليوم المنصة الإلكترونية "بوابة الثقافة"، التي ستُساعد على سهولة وصول الجمهور المحلي والدولي إلى قاعدة بيانات شاملة للقطاع الثقافي السعودي بأصوله وبُناه التحتية، ومؤسساته، وآثاره ومنجزاته، بحيث تُغطي الأصول الثقافية بمختلف القطاعات الثقافية، وتُشرك المجتمع في رصدها ورفع كل ما يتعلق بها.

وتتيح المنصة للمستخدمين استعراض أنواع مختلفة من صور الأصول الثقافية ووصفها وموقعها، واستكشاف المواقع التاريخية والثقافية عبر خريطةٍ تفاعلية، إلى جانب التصفح والبحث في سجلٍ ثقافي يضم جميع المسارح، والمكتبات، والمتاحف، إلى جانب استكشاف مجموعات القطع الأثرية الثقافية، ومجموعات المخطوطات، والفن الصخري، والنقوش وغيرها من الأصول الثقافية التي خُزنت رقميًّا، فضلًا عن إمكانية مشاركة الأفراد أصولهم الثقافية مع المجتمع الثقافي عبر مدونة بوابة الثقافة.

وتأتي منصة "بوابة الثقافة" في إطار سعي الوزارة إلى جمع الموارد الثقافية السعودية في منصةٍ واحدة؛ ليستفيد منها المتلقي والراغب في رصد الحراك الثقافي ومتابعة نشاطه، إلى جانب ما تسعى له الوزارة من خلق منصة رقمية شاملة، وجامعة لمختلف الأصول الثقافية في المملكة؛ لحفظ الثروة الثقافية السعودية ونشرها محليًّا ودوليًّا.

وتمثل المنصة واحدةً من المنتجات التي تقدمها وزارة الثقافة لدعم مشروع النهوض بالقطاع الثقافي، وتعزيز حراكه ونشاطه في الاتجاهات المعرفية والمجتمعية، وذلك لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة في جعل الثقافة نمط حياة للمجتمع، وزيادة مساهمتها في الناتج الاقتصادي الوطني، ورفع مستوى تأثيرها في تعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي، وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جوانبها الثقافية.