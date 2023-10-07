جناح السعودية في إكسبو الدوحة .. تنوع وثراء في الحاضر والمستقبل

استوحى تصميم جناح السعودية المشارك في معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، من جبل طويق، الذي شبه به الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء همة السعوديين قائلا: "همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض"، حيث شكل التصميم هوية المعرض السعودية، وجمع بين التاريخ والثقافة والتراث.

وشهد الجناح الذي يعد أكبر الأجنحة المشاركة تفاعل آلاف الزوار، وقدم لزواره تجربة رقمية مبتكرة عبر أقسام متنوعة تستعرض مشاريع الاستدامة الزراعية والبيئية، وأفضل الممارسات والابتكارات في مجال البستنة، بجانب جهود المملكة الرامية إلى تحقيق الاستدامة.

وقدم الجناح السعودي، عروضا مرئية للمبادرات الطموحة والمشاريع التي تعمل وفقا لأحدث التقنيات والابتكارات، ‏حيث عملت المملكة على الاستفادة من كل النباتات المحلية الصحراوية في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتزين الجناح بعدد من أنواع الأشجار الفريدة التي تعكس الطبيعة الجغرافية للمملكة مثل: السدر، الخزامى، الريحان، الغاف الرمادي وغيرها من الأشجار.

وعبر عدة مشاريع ومبادرات ناجحة، أكد جناح المملكة في المعرض المضي قدما نحو تحقيق رؤية السعودية الطموحة في قيادة الحقبة الخضراء محليا وإقليميا، من خلال العديد من المبادرات النوعية التي تبنتها المملكة في هذا المجال، وفي مقدمتها السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، بهدف الوصول إلى مستقبل أخضر مستدام، وتحقيق الأمن الغذائي والارتقاء بجودة الحياة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

واحتوى جناح المملكة في المعرض على العديد من الأقسام المبتكرة التي تعكس تنوع وثراء المملكة في الحاضر والمستقبل، واستعرض كذلك تنوع تضاريس المملكة ودورها في تمكين الزراعة، عبر مبادرات رؤيتها الطموحة، الحالية والمستقبلية، ومشاريعها الكبرى التي ترتكز على الاستدامة، تحقيقا للأهداف البيئية محليا ودوليا، ومساهمتها في وضع حلول للتحديات والقضايا البيئية حول العالم، وصولا إلى تحقيق الازدهار والاستدامة.



