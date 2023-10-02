2.2 مليون سعودي وسعودية في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني

ارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 2.2 مليون موظف بنهاية الربع الثاني من 2023، أعلى مشاركة للسعوديين في سوق العمل مقارنة بالأرباع السنوية السابقة.

وبحسب المرصد الوطني للعمل فقد بلغ إجمالي نمو عدد العاملين السعوديين في الربع الثاني من 2023 مقارنة بالربع المماثل من 2022، قرابة 210 آلاف موظف وبمتوسط نمو 42 ألف موظف لكل ربع.

وبلغ عدد الموظفين الذكور 1.3 مليون موظف، مقابل 900 ألف موظفة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني، ليبلغ معدل التوطين الإجمالي 22.3 في المائة.

ويعود تنامي أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إلى ما يشهده الاقتصاد السعودي من معدلات نمو إيجابية، حيث أسهمت في زيادة حجم سوق العمل الإجمالي وقوة الطلب على العمالة، وزيادة معدلات الإنتاجية في السوق.

وأوضحت الأرقام تسجيل الشرقية أعلى معدلات توطين بـ 27 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ 24 في المائة، ثم الرياض والمدينة المنورة بـ 21 في المائة، في الربع الثاني من 2023، كما حقق قطاع المعلومات والاتصالات أعلى نسبة مشاركة للمواطنين بـ 60 في المائة، ونشاط التعليم أعلى مشاركة للمواطنات بـ 53 في المائة.