سوق السندات الصينية تشهد طروحات بقيمة 6.63 تريليون يوان خلال أغسطس الماضي

أظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب "المركزي" الصيني اليوم وصول قيمة طروحات السندات في السوق الصينية خلال أغسطس الماضي إلى 6.63 تريليون يوان صيني (923.42 مليار دولار).

ووصلت قيمة طروحات سندات الخزانة الصينية خلال أغسطس الماضي إلى 922.42 مليار يوان، في حين وصلت قيمة طروحات سندات الحكومات المحلية الصينية إلى 1.31 تريليون يوان.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إلى أن إصدارات سندات المؤسسات المالية وصل خلال الشهر نفسه إلى 919.47 مليار يوان، في حين وصل إجمالي طروحات شركات التمويل إلى نحو 1.45 تريليون يوان.

في الوقت نفسه وصلت قيمة السندات المضمونة بقروض إلى 33.17 مليار يون، في حين وصلت قيمة طروحات شهادات إيداع الإنتربنك إلى نحو 1.96 تريليون يوان.

