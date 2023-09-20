لاستيعاب الطاقة البشرية الهائلة .. الصين تسير 55 مليار رحلة نقل عام سنويا

تسير شبكات النقل العام في الصين سنويا 54.7 مليار رحلة ركاب في 54 مدينة.

وبينت وزارة النقل الصينية أنه يجري تشغيل 703 آلاف حافلة وترام في المناطق الحضرية، منها 540 ألفا تعمل بالطاقة الجديدة.

وتتوفر خدمات النقل بالسكك الحديد الحضرية في 54 مدينة صينية، بمسافة تشغيل إجمالية تزيد على 9700 كيلومتر.

كما أن هناك 15 مليون دراجة في الصين يمكن استئجارها عبر الإنترنت، ويجري تسيير 30 مليون رحلة يوميا من خلال هذه الدراجات.

وحققت الصين تقدما ملحوظا في تطوير نظام النقل العام الحضري وتعزيز السفر الأخضر، وفقا لما ذكره لي يانج نائب وزير النقل.