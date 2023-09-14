التضخم في الأرجنتين يقفز إلى 124 % على أساس سنوي

قال مكتب الإحصاء في الأرجنتين يوم الأربعاء إن معدل التضخم المرتفع بالفعل زاد أكثر، وذلك قبل أكثر من شهر بقليل على الانتخابات الرئاسية. وفي آب/أغسطس، ارتفع معدل التضخم إلى 12.4% مقارنة بالشهر السابق، وإلى 124.4% من آب/أغسطس 2022، وفقا لما ذكره المكتب.

يشار إلى أن معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية هو واحد من أعلى المعدلات في العالم. ولتمويل عجز الميزانية ، يقوم البنك المركزي باستمرار بطباعة أموال جديدة.

وبعد النجاح المفاجئ الذي حققه الشعبوي التحرري خافيير ميلي في الانتخابات التمهيدية الرئاسية، خفض البنك المركزي بقوة قيمة العملة الوطنية، البيزو، قبل شهر.

وسيخوض ميلي الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 تشرين الأول/أكتوبر ضد وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا من معسكر الحكومة البيرونية اليساري ووزيرة الداخلية السابقة باتريشيا بولريش من المعارضة المحافظة.

ولن يسعى الرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز إلى إعادة انتخابه. وتعاني الأرجنتين من جهاز دولة مترهل وإنتاجية صناعية منخفضة واقتصاد ظل كبير يحرم الدولة من الكثير من الإيرادات الضريبية.