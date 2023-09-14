110 مليارات ريال اسثمارات "سيتي سكيب" .. والزوار أكثر من 160 ألف

اختتم معرض "سيتي سكيب" العالمي أعماله في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، بتنظيم من شركة تحالف " إحدى شركات الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز" تحت عنوان "لبناء مسكن المستقبل".

وقد شهد المعرض استثمارات بقيمة تتجاوز 110,000,000,000 ريال، وبمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 10,000 مستثمر دولي، وأكثر من 300 متحدث، فيما بلغ عدد الزوّار للمعرض أكثر من 160,000 زائر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الشريك المؤسس لشركة "تحالف" فيصل الخميسي أن جميع المستهدفات الطموحة لمعرض سيتي سكيب العالمي ما كانت لتحدث لولا الإلهام الذي زرعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الخميسي إلى التأثير المباشر للمعرض من خلال حجز أكثر من 3,800 وحدة سكنية من الشركة الوطنية للإسكان بقيمة 3,800,000,000ريال، فيما بلغ التأثير غير المباشر للمعرض على اقتصاد مدينة الرياض في خدمات الضيافة، والطيران، والفنادق أكثر من 94,500,000ريال، مبيناً أن طلبات التسجيل للعام القادم تجاوزت 4 أضعاف تسجيل العام الحالي.

وأكد أن شركة تحالف مستمره في جذب أحداث عالمية مثل (سيتي سكيب، وبلاك هات)، وإطلاق علامات سعودية جديدة مثل ( ليب ) وخمس فعاليات أخرى خلال العامين القادمة سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا ، مقدما الشكر لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وشهد سيتي سكيب العالمي تكريم الفائزين في روشن هاكاثون، بجوائز تبلغ قيمتها 1,000,000ريال.

وفاز بالمركز الأول في مسار الشركات الناشئة القائمة فريق " EcoFit" وجائزة 350,000 ريال، فيما فاز بالمركز الثاني فريق "وجيد" وجائزة 150,000ريال، بينما فاز في المركز الأول عن مسار أفكار المشاريع الجديدة " NeoROSHN "وجائزة 350,000 ريال، وفاز عن المركز الثاني "JMM Innovations" وجائزة 150,000ريال.

يعد معرض سيتي سكيب العالمي أكبر معرض عقاري في العالم، حيث قدمت المملكة النسخة الاستثنائية منه باستثمارات تجاوزت 110 مليارات ريال.