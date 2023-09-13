الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا بشأن الدعم الصيني للسيارات الكهربائية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، فتح تحقيق بشأن مكافحة دعم السيارات الكهربائية القادمة من الصين.

وقالت أورسولا فون دير أمام نواب الاتحاد الأوروبي، إن الأسواق العالمية ممتلئة بالسيارات الكهربائية الصينية الرخيصة.

وأضافت أنه يتم الإبقاء بصورة مصطنعة على أسعارها عبر "الدعم الحكومي الكبير" ما يؤدي لتشوه السوق في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أنه مع ذلك لن يتهاون الاتحاد الأوروبي في تشوه السوق داخل الكتلة الأوروبية أو خارجها.

وقالت "أوروبا منفتحة على المنافسة، وليس سباق إلى القاع"، مضيفة "أنه في نفس الوقت من المهم الإبقاء على خطوط الاتصال والحوار مع الصين".