مصر: التضخم يرتفع 1.6 % خلال أغسطس .. الخضراوات الأكثر صعودا

ارتفاع معدل أسعار المستهلكين في مصر خلال أغسطس الماضي بنسبة 1.6 في المائة عن يوليو.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في عموم البلاد بلغ الشهر الماضي 184 نقطة، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1.6 في المائة عن يوليو الماضي.

وأرجع هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار ومجموعة المأكولات والأسماك البحرية 0.3 في المائة، والألبان والجبن والبيض 3 في المائة، والزيوت والدهون 0.2 في المائة، والفاكهة 4 في المائة، والخضراوات 22.4 في المائة، والسكر والأغذية السكرية 2 في المائة، والدخان 5.4 في المائة.

وأشار الجهاز إلى انخفاض الحبوب والخبز 1.4 في المائة، واللحوم والدواجن 3.2 في المائة، موضحا، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال الشهر الماضي، سجل 39.7 في المائة مقابل 15.3 في المائة لنفس الشهر العام الماضي.