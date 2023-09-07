اجتماع خليجي - ياباني يبحث سبل تطوير العمل المشترك

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، وذلك في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالعاصمة الرياض.

وجرى خلال الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلي دول مجلس التعاون مع يوشيماسا هاياشى وزير الخارجية الياباني، بحث أوجه تعزيز التعاون بين دول الخليج واليابان، بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير العمل المشترك في العديد من المجالات، بما يحقق التنمية والازدهار للدول والشعوب.

كما ناقش الاجتماع، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، بما يعزز الأمن والسلم الدوليين ويحقق أهداف التنمية المستدامة.